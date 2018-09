Restyling plessi scolastici Cavriglia: conclusi i lavoro all’istituto per l’infanzia

Continua a prendere forma il piano straordinario di investimenti nell’edilizia scolastica che porterà all’efficientamento energetico, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento sismico in tutti i plessi scolastici presenti nel territorio comunale cavrigliese. Gli interventi hanno preso il via a Castelnuovo dei Sabbioni con la conclusione del primo stralcio dei lavori (inaugurati nel dicembre 2016) al plesso della Scuola Primaria e Secondaria. Il cantiere ha visto il rifacimento della copertura, del cappotto termico, la sostituzione degli infissi, la sostituzione delle caldaie, l’adeguamento sismico e l’abbattimento della barriere architettoniche con la realizzazione di due ascensori e due monta scale. In questi giorni si sono conclusi anche i lavori alla Scuola dell’Infanzia di Cavriglia capoluogo. Qui l’intervento si è concentrato sull’efficientamento energetico dell’edificio che sarà inaugurato lunedì 17 settembre alle 10 in occasione del primo giorno dell’anno scolastico 2018/2019. A proposito di Scuola dell’Infanzia sta andando avanti anche il cantiere al plesso di Castelnuovo dei Sabbioni. Il progetto ha subito alcune modifiche per adeguarsi alle nuove normative antisismiche approvate a seguito del devastante terremoto che ha sconvolto il Centro Italia. Ad oggi i lavori procedono alacremente. L’anno scolastico, nel frattempo, inizierà presso la sede provvisoria di Bomba, ambienti già dotati di spazi idonei e confortevoli per i quali l’Amministrazione sta realizzando ulteriori interventi di miglioramento del resede esterno. In corso anche i lavori al plesso della Scuola Secondaria di Cavriglia, mentre dal 2019 sono in programma gli interventi ai tre plessi delle Scuole Primarie di Meleto Valdarno, Santa Barbara e Cavriglia ed il secondo stralcio delle opere nel plesso della Primaria e della Secondaria di Castelnuovo dei Sabbioni. “Credo che la Scuola sia un cardine di ogni comunità. E’ lì che crescono i “nostri” giovani, è lì che la nostra comunità ha le sue fondamenta. Per questo – ha affermato il Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni – investire nell’edilizia scolastica significa investire nel futuro. A proposito di investimenti vorrei però ricordare anche quelli che ci hanno permesso di migliorare ulteriormente i servizi di trasporto e mensa scolastica. Tutto questo attraverso l’ascolto, la sensibilità e l’interessamento verso i bisogni dei cittadini, che le nostre famiglie hanno già potuto riscontrare senza ricadute sulle tariffe, che restano sicuramente le più basse tra quelle dei comuni del Valdarno”.

RIEPILOGO E CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

CAVRIGLIA

Periodo dei lavori Costo interventi

Concluso

Plesso Scuola dell’Infanzia 300.000 Euro

Dettaglio interventi:

copertura,

sostituzione infissi

In corso

Plesso della Scuola Secondaria di primo grado 750.000 Euro

Dettaglio interventi:

copertura, cappotto termico,

sostituzione infissi,

abbattimento barriere architettoniche

adeguamento sismico

In programma nel 2019

Plesso della Scuola Primaria 500.000 Euro

Dettaglio interventi:

copertura,

cappotto termico,

sostituzioni infissi

sostituzione caldaie

CASTELNUOVO DEI SABBIONI

Conclusi a dicembre 2016

Plesso Scuola Primaria e Secondaria (1° stralcio) 850.000 Euro

Dettaglio interventi:

copertura, cappotto termico,

sostituzione infissi, sostituzione caldaie,

adeguamento sismico,

abbattimento barriere architettoniche (2 ascensori, 2 monta scale)

In corso

Plesso Scuola dell’Infanzia 750.000 Euro

Dettaglio interventi:

copertura, cappotto termico,

sostituzione infissi, adeguamento sismico

In programma nel 2019

Plesso Scuola Primaria e Secondaria

(2° e 3° stralcio) 1.100.000 Euro

Dettaglio interventi:

copertura, cappotto termico,

sostituzione infissi, sostituzione caldaie,

adeguamento sismico,

abbattimento barriere architettoniche (2 ascensori, 2 montascale)

MELETO VALDARNO E SANTA BARBARA

In programma nel 2019

Plesso Scuola Primaria di Meleto 300.000 Euro

Dettaglio interventi:

copertura, cappotto termico,

sostituzione infissi, sostituzione caldaie

In programma nel 2019

Plesso Scuola Primaria di Meleto 500.000 Euro

Dettaglio interventi:

copertura, cappotto termico,

sostituzione infissi, sostituzione caldaie

__________________

TOTALE 5.050.000 Euro