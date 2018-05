Rendiconto gestione 2017 nel prossimo consiglio comunale di San Giovanni Valdarno

Il consiglio comunale di San Giovanni Valdarno si terrà in seduta pubblica e in sessione ordinaria il giorno lunedì 14 maggio 2018 alle ore 9.00 in Palazzo d’Arnolfo, Piazza Cavour.

Il presidente Romoli aprirà la seduta, come da regolamento, con la trattazione di interpellanze ed interrogazioni e con il successivo punto sulle comunicazioni.

L’assessore Lamioni avrà poi il compito di illustrare il punto riguardante il rendiconto di gestione anno 2017. Gli ultimi due punti riguarderanno rispettivamente: la presentazione, da parte del presidente del consiglio comunale, della ‘proposta di mozione del Forum Toscano Movimenti per l’acqua’ e la trattazione della mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 stelle relativamente alla ‘richiesta di risoluzione del contratto con Sei Toscana’.