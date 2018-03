Tra i parlamentari aretini Maria Elena Boschi ha il reddito imponibile più basso. Maurizio Bianconi, invece, quello più alto. Sono stati pubblicati oggi sui siti istituzionali di Camera e Senato i redditi dei politici italianit. Il “730” dei parlamentari si può così consultare online. Anche se, al momento, all’appello mancano ancora i dati relativi a un parlamentare aretino su sette ovvero Samuele Segoni.

Ma qual è il reddito di deputati e senatori dell’Aretino? Maria Elena Boschi ha dichiarato un reddito imponibile di 95mila 971 euro (l’anno prima era 96mila 571). Di poco superiore il reddito della senatrice Pd Donella Mattesini. Dalla dichiarazione presentata risulta per il 2017 97mila 224 euro (stesso reddito rispetto all’anno precedente). Per Marco Donati, deputato Pd il reddito imponibile si attesta si 98mila 171 euro, in linea con quello dell’anno precedente. Marco Baldassarre (Gruppo Misto)ha dichiarato redditi assimilati per 98mila 471 euro: in aumento rispetto all’anno precedente, quando la cifra era pari a 93mila 436. Per Chiara Gagnarli, deputata del Movimento 5 Stelle, si parla di 105mila 152 euro: poche migliaia in più rispetto all’anno precedente, quando dichiarò 101mila 580 euro.

Il più ricco risulta essere Maurizio Bianconi che ha un reddito imponibile di 150 mila 443 euro, in calo rispetto all’anno precedente di circa 6mila euro.

I redditi dei deputati

I redditi dei senatori