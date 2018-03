Assicurazione auto, Arezzo tra le città meno care della Toscana: spesa media di oltre 370 euro l’anno

Oltre 370 euro in media per l’rc auto. E’ quanto spendono gli aretini ogni anno per assicurare la propria vettura. Un dato in crescita a livello regionale, dove si parla di un aumento dell 1,6 per cento rispetto al trimestre precedent, ma che fa di Arezzo una delle città piuù economiche su questo fronte. E’ quanto emerge dai dati forniti da Codacons che ha diffuso un rapporto elaborato dall’associazione sulla base di dati Ivass.

“Brutte notizie per gli automobilisti della Toscana – commenta Codacons – dopo anni di flessione tornano infatti a crescere le tariffe rc auto praticate. ”

In media in Toscana si spendono 475,3 euro all’anno (contro la media nazionale di 420 euro) con una crescita delle tariffe del +1,6%. Arezzo resta fortunatamente ben al di sotto della media regionale (circa 100 euro in meno) e anche di quella nazionale.

Ma cosa accade a livello Provinciale? Gli aretini spendono 376,3 euro e sono tra i meno tartassati. Solo a Siena l’rc auto risulta più economica, con 344 euro di spesa. E’ Prato la città dove l’Rc auto costa di più (616,2 euro), seguita da Firenze (526,9 euro), Pistoia (523,6 euro), Massa-Carrara (516,3 euro), Lucca (492,6 euro), Pisa (490,8 euro), Livorno (440,0 euro), Grosseto (384,0 euro).

Notevoli dunque le differenze che si notano tra città e città anche nella stessa regione. A livello nazionale la meno cara risulta Aosta, con 312 euro: “chi risiede a Prato spende quasi il doppio, ossia il 97% in più per assicurare la propria automobile”, aggiunge il Codacons.