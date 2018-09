“Quattordici chilometri di strada chiusa per due di lavori: ma da Anas nessuna informazione”, esposto sulla E78

“Quattordici chilometri di strada chiusi per lavoro che però interessano un tratto di soli due chilometri e nemmeno un cartello in cui venga segnalato il perché della chiusura o illustrato il tipo di intervento eseguito”. A raccontare l’insolita situazione, con la quale fanno i conti gli automobilisti che da Arezzo vanno in Valtiberina è il consigliere comunale di Citerna Gianluca Cirignoni che proprio nei giorni scorsi ha presentato un esposto.

Il tratto di strada è quello della E 78 che va da Palazzo del Pero a Le Ville di Monterchi.

“Il 29 agosto 2018 – si legge nell’esposto – l’Anas Spa ha chiuso l’intero tratto di superstrada E 78 deviando il traffico sulla strada statale 73. La strada è attualmente chiusa e gli utenti sono informati esclusivamente tramite un cartello nel quale è scritto strada chiusa dal “29/8/2018 fino a fine lavori”. La normativa, sostiene invece Cirignoni, prevede che debbano essere esposti “cartelli informatividi dimensioni minime di 1 metro di lunghezza per due di altezza ed essere posizionati in più posti”.

Non solo “Anas – si legge nell’esposto – segnala sul sito online che i lavori interessano un tratto di 2 chilomentri e 900 metri che va dal chilomentro 160 al chilometro 157 e 100 metri della ss 73 variante senese aretina, senza specificare e riportare altro, e quindi ci si chiede quali siano le motivazioni per le quali a fronte di lavori su meno di tre chilometri per ammaloramento del piano viabile si sia chiuso a tempo indeterminato l’intero tratto direzione Sansepolcro della superstrada”.