Quartieri della Giostra uniti nella solidarietà, al lavoro per il pranzo di Natale nella mensa Caritas

Come è ormai tradizione, il giorno di Natale nella mensa Caritas del sotto-chiesa di piazza Giotto, è stato organizzato il pranzo per i più bisognosi, offerto dalla cooperativa l’Agorà. L’iniziativa promossa dal Comune di Arezzo ha ancora visto la partecipazione dei volontari dei quattro gruppi giovanili dei Quartieri della Giostra e della casa famiglia Don Bosco. L’iniziativa è stata per anni organizzata dalla circoscrizione “Giotto” per persone sole, anziani e cittadini in stato di necessità, poi dopo la soppressione delle circoscrizioni è il Comune che ne promuove l’organizzazione coinvolgendo anche i ragazzi della Giostra.

Nella foto i ragazzi dei quattro gruppi giovanili.