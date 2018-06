Quarata, 200mila euro per la messa in sicurezza della viabilità. Lavori avviati

Lavori in corso a Quarata per la messa in sicurezza della viabilità che taglia la frazione. Gli interventi, presentati dal vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini, sono iniziati lunedì 11 e termineranno sabato 16 giugno. Hanno un costo complessivo di 200mila euro.

“Lo stato attuale rendeva necessari e non più rimandabili lavori di manutenzione. La nuova asfaltatura interessa la strada comunale che lascia e poi si reimmette nella provinciale Setteponti dove sono presenti varie problematiche dovute al dissesto del fondo. Viene, dunque, rifatto il manto di asfalto, realizzati nel piazzale di fronte alle poste un tratto di canalizzazione e nuove caditoie, asportate le ceppaie di tre grossi pini, rifatte alcune porzioni del bordo stradale all’altezza dell’ultimo tratto di carreggiata, pulite fossette e banchine” ha spiegato Gamurrini. Il recupero della Quarata antica, quindi delle mura del castello e del camminamento sopra di esse, come ha più volte illustrato il vicesindaco, sarà invece il secondo step dei lavori che interessano la frazione, per il quale è previsto lo stanziamento di ulteriori risorse per 300.000 euro. Gamurrini ha anche sottolineato come le frazioni siano sempre al centro dell’attenzione dell’amministrazione: “in questa prima metà di mandato abbiamo portato avanti lavori a Santa Firmina, Rigutino, Olmo e in diverse altre zone. Tanti altri progetti sono in partenza”.

Vista la portata dei lavori fino a sabato 16 sono in vigore modifiche alla circolazione: divieto di transito a tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, nella strada comunale di Quarata, nel tratto che va dal civico 244 all’intersezione con la Strada provinciale Setteponti, con cantiere mobile sul tratto di strada interessato della lunghezza massima di 300 metri, dalle 8,30 alle 18,30. Scatta anche il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli. Per tutta la durata dei lavori è garantito il traffico pedonale e l’acceso alle proprietà laterali.