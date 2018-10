Quando la passione per il volo incontra il sociale, i ragazzi del Veliero in visita al campo del Gav

Nei giorni scorsi i ragazzi dell’Associazione il Veliero di San Giovanni Valdarno hanno fatto visita al Campo di Volo del Gruppo Aeromodellistico Valdarno (Gav) al Forestello. L’iniziativa, promossa grazie all’impegno e la sensibilità dei soci del Gav, ha fatto seguito ad altri incontri avvenuti nel mese di settembre ed ha offerto ai ragazzi del Veliero la possibilità di vivere un momento di svago all’aria aperta in maniera diversa. I ragazzi hanno visto volare aeromodelli RC e Volo vincolato ed hanno testato “con mano” il volo libero con piccoli modelli a lancio realizzati dai soci. Tra l’altro la pista del Gav, una delle più importanti del centro Italia per la sua posizione e per i suoi servizi, si è recentemente candidata a diventare sede, per il 2019, per la prova unica di Campionato Italiano di categoria OldTimer organizzato dalla SAM Italia – Chapter 62 – Associazione Italiana Aeromodellismo Storico. La competizione, in programma nel settembre del 2019, prevede il volo a tempo di aeromodelli costruiti su un progetto cartaceo antecedente al 1950 con alimentazione sia a scoppio che elettrica. La gara vedrà la presenza di aeromodellisti provenienti da tutta Italia che coloreranno il cielo con i loro aeromodelli radiocomandati antesignani dai moderni aeromodelli e radiocomandati.