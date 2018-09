Qualche nuvola, ma continua l’estate. Le previsioni del weekend

SITUAZIONE:

Il parziale cedimento dell’alta pressione verrà ricucito in questo fine settimana, caratterizzato da stabilità atmosferica e temperature di nuovo in lieve aumento. Soleggiamento solo disturbato sabato da qualche innocua stratificazione e oggi da qualche modesto addensamento convettivo.

DETTAGLIO PREVISIONALE

VENERDI’: qualche innocua stratificazione nuvolosa al mattino per il resto poco nuvoloso. Al pomeriggio formazione di qualche addensamento convettivo ma molto difficilmente potrà provocare qualche breve rovescio. Temperature senza grosse variazioni con massime poco sotto i 30 gradi.

SABATO: tempo soleggiato disturbato dal passaggio di qualche velatura o da qualche stratificazione nuvolosa di poco conto. Temperature minime in leggera flessione, massime intorno ai 30 gradi o poco sotto.

DOMENICA: quasi sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento convettivo al pomeriggio sui rilievi. Temperature senza grosse variazioni con valori estivi.

EVOLUZIONE SUCCESSIVA:

Alta pressione anche ad inizio settimana e in tutta la prima parte della nuova settimana con tempo tipicamente estivo con temperature sopra le medie. La fase secca o comunque con pochissime precipitazioni potrebbe essere piuttosto duratura.