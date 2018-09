Puliamo il mondo 2018. Il programma in città: appuntamento sabato 29 settembre

Quest’anno si celebra la 26esima edizione di Puliamo il Mondo, la versione italiana di Clean Up the World, promossa da Legambiente. Ad Arezzo, sabato 29 settembre, Legambiente aspetta i cittadini per ripulire insieme la città dai tanti rifiuti abbandonati. Il punto di ritrovo, per tutta la cittadinanza, è alle 9 al Gioco del Pallone, accanto a Porta Trento Trieste, dove avverrà la registrazione dei partecipanti e la distribuzione dei kit per la pulizia.

L’iniziativa interesserà le aree limitrofe alle piste ciclabili del quartiere Giotto ed è organizzata in due gruppi che concluderanno entrambi la loro attività nell’area a verde Il Pantano. Il gruppo 1, che partirà appunto dal Gioco del Pallone, si occuperà di ripulire il parco pubblico di Largo Inigo Campioni e la pista ciclabile lungo il torrente Bicchieraia (via dell’Acropoli), fino ad arrivare all’area a verde Il Pantano e agli orti urbani di via Bucciarelli Ducci.

Il gruppo 2 partirà dal parcheggio della scuola Margaritone e sarà costituito da due classi della scuola secondaria di I grado. Si suddividerà in due sottogruppi che si occuperanno della pulizia della pista ciclabile dalla rotatoria di via Leonardo da Vinci, lungo viale Benedetto da Maiano e viale Raffaello Sanzio fino all’area verde Il Pantano. Dove dalle 11 alle 13 si terranno iniziative volte alla riduzione dei rifiuti e al riciclo: un evento “swap party” con scambio di abiti per bambini tra genitori e un laboratorio artistico-creativo di cianotipia. Non mancherà la colazione per i più piccoli. In questa giornata si concluderà anche un progetto di promozione del volontariato per i giovani realizzato da Legambiente con il Cesvot e la Regione Toscana Giovani Sì. Puliamo il mondo è organizzato da Legambiente insieme al Comune di Arezzo, Assessorato Ambiente, in collaborazione con numerose associazioni del territorio e con il supporto di Sei Toscana.

Per informazioni: 0575401898 – info@legambientearezzo.it