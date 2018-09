Pulce, in strada pelle e ossa e piena di zecche: dopo mesi di cure è salva. Adesso cerca una famiglia

Pulce è una meticcia di un anno e poco più che è stata trovata per le strade di Palazzo del Pero lo scorso marzo. Era in pessime condizioni: ridotta pelle e ossa, aveva il muso completamente pieno di zecche. “Non è stato facile prenderla – raccontano i volontari dell’Enpa, che gestiscono il canile di via della Cella – perché si è dimostrata subito molto paurosa e diffidente.”

Inizialmente trascorreva le sue giornate in canile nascosta dentro la cuccia, ma piano piano si è aperta e ha iniziato a scoprire ciò che la circondava. “E’ diventata una bravissima cagnolina – spiegano i volontari – Molto affettuosa, quanso ‘appiccicosa’ con le persone e una gran giocherellona. Con tutti i cani va d’accordo

È adatta a qualsiasi tipo di famiglia, preferibilmente una casa con il giardino. Inizialmente è timida quando si approccia alle persone che non conosce, ma una volta presa confidenza è molto dolce”.

Per Pulce adesso serve una famiglia che corra ad abbracciarla.