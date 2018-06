Tutto pronto per il XII raduno ex allievi e amici del Vegni: il programma

E’ in calendario per sabato 16 giugno il XII raduno degli ex allievi e amici dell’istituto Vegni di Cortona.

Di seguito il programma della giornata:

ore 9 adunata sotto “Il Leccio” con registrazione dei partecipanti presso la Segreteria del Raduno, Votazioni per rinnovo cariche sociali dell’Associazione.

Ore 9,30 deposizione presso la Fattoria delle Capezzine di una corona di alloro sulla tomba di Angelo Vegni.

Ore 10,30 inaugurazione dell’orologio da torre sul belvedere del Convitto

Ore 11 inaugurazione biblioteca dell’Associazione Amici del Vegni con i libri scritti dai docenti del Vegni

Ore 11,30 Aula Magna D.Petracca saluti delle autorità. Interverranno Salvatrice Delaimo – Dirigente Scolastico Istituto Vegni, Gianfranco Santiccioli Presidente Ass. Amici del Vegni, Roberto Curtolo – Dirigente USR Arezzo, Riccardo Fontana – Arcivescovo della Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro, Venturini Lorenzo _ Presidente Consiglio Istituto Vegni, Ferdinando Emanuele Vegni – discendente collaterale si Angelo Vegni, Francesca Basanieri Sindaco Cortona, Andrea Rossi Sindaco Montepulciano

Ore 12,10 nell’aula magna Salvatrice Delaimo presenta il libro “Storia dell’Associazione Amici del Vegni”

Ore 12.30 consegna targhe di merito agli ex allievi Michele Santucci e Riccardo Bianchi per i successi ottenuti nel nuoto, consegna targa la merito ad un fedelissimo dell’Associazione Amici del Vegni

Ore 13 Palestra Istituto – pranzo preparato e servito dal personale della scuola

Ore 16 visita al Museo della civiltà contadina “Ai Borghi” di Alessandro e Gino Pelucchini