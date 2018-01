Pronto soccorso sotto stress, sopralluogo dei responsabili della Fp Cgil: “Anche una barella senza materasso”

Sopralluogo pomeridiano dei rappresentanti sindacali della Fp Cgil di Arezzo al pronto soccorso dell’ospedale San Donato.

“Abbiamo trovato una condizione di forte stress della struttura – spiega delegato Fp Cgil area vasta Asl Toscana Sud Est Marco Vitelli – per tutto il pomeriggio c’è stata una fila importante di persone che attendevano di essere prese in carico dal triage, dove era di turno una sola infermiera invece che due, sale d’attesa piene, posti a sedere per gli accompagnatori, quindi destinati a restare per ore, esauriti. Come è capitato in questo periodo, da Natale in poi, le barelle erano tutte occupate, così come i posti letto.”