Pronto soccorso del San Donato, c’è l’accordo per il potenziamento di organico. Sindacati soddisfatti

C’è soddisfazione per quanto concordato per il rafforzamento del pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo. A comunicarlo le organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle trattative con la direzione della Asl Toscana Sud Est.

Cgil, Cisl e Uil, preso atto di quanto concordato con la Direzione Aziendale della Usl Sud Est Toscana, relativamente al rafforzamento del pronto soccorso dell’ospedale San Donato, esprimono soddisfazione per la volontà dimostrata nel cercare soluzioni che riescano ad armonizzare le esigenze della cittadinanza con quelle dei lavoratori del pronto soccorso.

Auspichiamo che la garanzia in servizio di 12 infermieri nel turno diurno sia una prima risposta nel potenziamento dell’organico, che si rende necessario per garantire il diritto al riposo, alla fruizione di permessi e di altri istituti contrattuali, di questi lavoratori. Guardiamo inoltre con apprezzamento al potenziamento del triage, all’inserimento di un Oss aggiuntivo ed all’istituzione della figura di infermiere di Bed Management, in quanto sono soluzioni che permettono di essere più vicini ai cittadini e che dovrebbero contribuire a sgravare, almeno in parte, i carichi di lavoro dei professionisti sanitari. Auspichiamo inoltre, che anche per la parte relativa alla Dirigenza Medica si possa giungere rapidamente ad un accordo per il potenziamento del personale in servizio, necessario a garantire livelli adeguati di risposta alla domanda di salute della cittadinanza, nonché di garanzia del rispetto dei carichi di lavoro.