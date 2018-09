Ecco il programma di Borgo Sport

Dal 14 al 16 settembre torna a Sansepolcro “Borgo Sport”, la manifestazione dedicata allo sport e agli sportivi della città di Piero. Questa mattina nella sede municipale di Palazzo delle Laudi si è svolta la presentazione del programma dell’edizione 2018 con la partecipazione del Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Moretti, titolare della delega allo Sport, e dell’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Marzi.

Una tre giorni di festa che si preannuncia molto diversa dalle precedenti edizioni sia per quanto riguarda l’organizzazione, sia per quella che sarà la nuova location dell’evento. Quest’anno la manifestazione si svolgerà infatti nella ‘casa’ delle associazioni sportive, ossia all’interno del Palazzetto e presso tutti i vari impianti adiacenti che compongono la Cittadella dello Sport di Sansepolcro.

Si parte il venerdì con una cena che vedrà coinvolte tutte le dirigenze delle società sportive e l’amministrazione comunale. Durante il ritrovo conviviale verrà reso omaggio ai bravissimi ragazzi del team special basket, vincitori della medaglia d’oro agli ultimi giochi nazionali Special Olympics, in attesa dell’intrattenimento musicale aperto a tutti i cittadini.

La rassegna proseguirà con le iniziative del sabato. A partire dalle 16:00, le associazioni si esibiranno negli spazi adiacenti il palasport, dove saranno allestite delle vere e proprie postazioni dimostrative per scoprire da vicino le diverse attività sportive che contribuiscono ad animare la comunità biturgense durante tutto l’anno. Una grande festa con tanto di musica e stand gastronomici che proseguirà fino a tarda sera.

Nuove esibizioni in programma anche nella giornata conclusiva di domenica. I festeggiamenti finali culmineranno con l’estrazione di una ricca lotteria e l’attesa inaugurazione del rinnovato Stadio Comunale Buitoni, fresco di ristrutturazione e finalmente riaperto ad atleti e tifosi dopo una serie di interventi di ristrutturazione per circa 230.000 euro. La cerimonia vedrà inoltre la commemorazione del calciatore biturgense Bruno Nespoli, scomparso ad Olbia nel 1960 a causa di un fatale scontro di gioco, con la scopertura della targa a lui dedicata.

“Anche quest’anno il progetto “Borgo Sport” costituisce il frutto di un’importante opera di pianificazione e cooperazione portata avanti dall’amministrazione comunale e dalle numerose associazioni sportive del territorio – ha dichiarato Moretti – Grazie ai preziosi input di quest’ultime, nel tempo la manifestazione ha saputo conferire un crescente risalto a discipline ed attività anche molto diverse tra loro, ma sempre unite da un forte messaggio sociale ed educativo rivolto in particolare ai giovani. Un sincero ringraziamento agli Uffici Comunali per il sostegno in fase organizzativa, a tutte le associazioni partecipanti e ai volontari per la dedizione ed il grande attaccamento al progetto, e ovviamente agli sponsor che con grande sensibilità hanno scelto di supportare la nostra iniziativa. Invitiamo infine i nostri concittadini a raggiungerci numerosi per trascorrere un bel fine settimana in compagnia dei nostri bravissimi atleti e scoprire tutto quello che c’è da sapere sullo sport a Sansepolcro.”

