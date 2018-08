Progetto “ben-essere”? Quattro giovani da selezionare a Montevarchi per il Servizio Civile Universale Sperimentale

Sono 4 i posti disponibili all’interno del progetto finanziato al Comune di Montevarchi del Servizio Civile Universale Sperimentale per il quale sarà possibile presentare domanda entro e non oltre le ore 18 di venerdì 28 settembre. In sintesi il progetto finanziato al Comune di Montevarchi si intitola “ben-essere?” con 4 volontari che svolgeranno la loro attività presso il Servizio Sociale.

Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età, e non siano inseriti in processi formativi né lavorativi, che stiano o meno cercando lavoro, inattivi, ma disponibili ad una occupazione. Si tratta dei cosiddetti NEET, una sigla che identifica persone non impegnate nello studio, né nel lavoro né nella formazione. Possono presentare domanda anche i giovani che hanno un’età compresa tra i 18 e i 28 anni che però si trovano in una situazione di minori opportunità a causa dei seguenti ostacoli: educativi, a seguito di un abbandono scolastico precoce o di dispersione scolastica, che siano comunque in possesso della licenza di Scuola Secondaria di Primo Ggrado (licenza media); economici, perché facenti parte di una famiglia a basso reddito (con un Isee uguale od inferiore ad € 6.000,00) o si trovino in una condizione di disoccupazione.

Non possono presentare domanda i giovani che: appartengono ai corpi militari od alle forze di polizia; abbiano già prestato o stiano prestando Servizio Civile Nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; abbiano in corso con il Comune di Montevarchi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.

Non costituisce invece causa ostativa alla presentazione della domanda di Servizio Civile Nazionale, l’aver già svolto il Servizio Civile nell’ambito del programma europeo Garanzia Giovani e nell’ambito del progetto sperimentale europeo Ivo For All o aver interrotto il Servizio Civile Nazionale a conclusone di un procedimento sanzionatorio a carico dell’Ente, originato da segnalazione dei volontari.

I volontari impegnati, nel periodo di vigenza del bando, nei progetti del Programma Europeo Garanzia Giovani possono presentare domanda ma, qualora fossero selezionati come idonei, potranno iniziare il Servizio Civile solo a condizione che sia conclusa l’esperienza di Garanzia Giovani. Per ricevere informazioni, ritirare il bando e/o copia della domanda, è possibile rivolgersi presso l’Urban Center in viale dei Mille n. 7 a Montevarchi, dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13. (tel. 0559108246 mail: incomune@comune.montevarchi.ar.it).

Il fac-simile di domanda ed i progetti sono scaricabili dal sito del Comune di Montevarchi www.comune.montevarchi.it

Il bando è reperibile anche sul sito della Regione Toscana www.regione.toscana.it e dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile www.serviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it

Le comunicazioni inerenti il presente bando e le relative prove di selezione saranno esclusivamente pubblicate su www.comune.montevarchi.ar.it/bandi-e-concorsi