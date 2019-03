Efficientamento energetico: 4 milioni per 16 progetti in otto comuni dell'Aretino. La mappa

Quattro milioni di euro per finanziare 16 progetti riguardanti l'efficientamento energetico all'interno delle scuole e degli edifici pubblici del territorio aretino.

Sono le risorse che la Regione Toscana ha messo a disposizione di otto comuni della provincia, oltre all'Unione dei Comuni del Casentino, che hanno presentato un piano utile alla riqualificazione degli impianti.

“Sul tema dell’efficientamento energetico la Regione ha deciso di investire molto – ricorda la vicepresidente del consiglio regionale Lucia De Robertis, membro della commissione ambiente – come strumento essenziale per le politiche sul clima e sull’ambiente. Con lo scorrimento della graduatoria dei progetti del bando regionale si arriva ora a coprire 141 interventi in tutta la Toscana: molte le scuole interessate, ma anche altri edifici pubblici, come sedi comunali, teatri, impianti sportivi”.