Prisma: seconda puntata. Pino Pellicanò si racconta alle telecamere di Arezzo Notizie

Secondo appuntamento con Prisma – Sfaccettature di società, l’approfondimento bisettimanale ideato e curato da Enrica Cherici e Claudia Failli.

Questo pomeriggio alle 15 in diretta sulla pagina Facebook di Arezzo Notizie Pino Pellicanò incontra la redazione.

Una chiacchierata a tutto tondo sulla città, sull’Arezzo e sul futuro della società di calcio.

Pino Pellicanò, per chi non lo conosce, è una delle “bandiere amaranto”. Con lui e Menchino Neri l’Arezzo, nella stagione 1981-1982, venne promossa in Serie B.

Un idolo per l’universo sportivo amaranto che, al termine della propria carriera sportiva, ha scelto di mettere radici proprio ad Arezzo.