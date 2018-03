Prisma – Puntata zero con Emiliano Cecchini l’ecologista senza tessere di partito che ha creato una “scatola magica”

Lui è uno dei fondatori, il patron, della Fabbrica del Sole.

Ecologista convinto, fisico, chimico, imprenditore, ex assessore, marito e padre di famiglia.

Emiliano Cecchini è stato il primo ospite di Prisma – Sfaccettature di Società, trasmissione di approfondimento realizzata per Arezzo Notizie in diretta streaming sulla pagina Facebook arezzonotizie.it.

46 anni trascorsi tra Roma, Arezzo, Stati Uniti e Africa. La mission di Emiliano Cecchini è quella di sostenere fieramente un nuovo metodo di fare ecologia e una nuova tipologia di approccio alle risorse (sia rinnovabili che non).

Nel 1999 fonda la Fabbrica del Sole e nel 2017 il Boston Globe la incorona come una delle 14 star up che potrebbero rendere la vita migliore. Ultimo progetto portato in giro per il mondo la Off Grid Box, una scatola che permette di sfruttare l’energia solare per produrre energia.

Ma Emiliano Cecchini non è soltanto un imprenditore. Prima di tutto è un uomo innamorato della sua città e un curioso per definizione.

“Sono un ecologista senza alcuna tessera di partito e credo nell’ecologia sociale”.

Questa la sua bandiera che ha fatto propria per tutta la vita.

Con lui abbiamo parlato non solo di temi ambientali ma anche di scuola, lavoro, di Arezzo e poi di quella volta alla Leopolda quando: “credevo di essere stato invitato ad una cena con il sindaco di Firenze invece mi sono ritrovato sul palco a parlare per cinque minuti di fila davanti a migliaia di persone non sapendo minimamente da che parte iniziare”.

L’intervista si è conclusa con un invito per Arezzo, un augurio, che vuole essere un promemoria: “La bellezza ci salverà. E in Italia e ad Arezzo c’è tanta bellezza. Puntiamo su questo per il futuro”.

In copertina la prima puntata della trasmissione curata da Claudia Failli e Enrica Cherici trasmessa in diretta Facebook il 22 marzo.