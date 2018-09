Primo giorno di scuola anche a Monte San Savino, il saluto agli alunni di sindaco e assessore

Nota dell’amministrazione di Monte San Savino a firma del sindaco Margherita Scarpellini e dell’assessore Erica Rampini.

Auguriamo a tutti gli alunni delle scuole savinesi un buon anno scolastico 2018/19.

In queste ore ci torna in mente quel mix di sentimenti, fra gioia, paura, curiosità e tanto altro che ci pervadevano quando eravamo noi, ogni Settembre, a rientrare fra i banchi. Crediamo che queste sensazioni siano poco diverse da quelle dei nostro bambini e ragazzi che da stamani riprendono il loro percorso.

Il messaggio che ci sentiamo di poter lanciare a loro, avendo vissuto qualche anno di più, è di non fermarsi mai davanti agli ostacoli, ma affrontarli e superarli sempre. Non chiudersi mai in sè stessi, non fermarsi un’esistenza virtuale, ma vivere davvero. Una vita fatta di abbracci e di sguardi veri, piuttosto che di “like” fittizi.

La scuola, oltre che per imparare, serve anche a questo: a coltivare amicizie e a relazionarsi col resto del mondo.

Buon lavoro anche agli insegnanti e a tutto il personale scolastico che svolge un ruolo fondamentale nel percorso di crescita delle nuove generazioni, ruolo troppo spesso messo in discussione.

Il Comune, per quanto possibile in un’epoca in cui tutto rema in direzione opposta, continua il suo grande impegno per sostenere la Pubblica Istruzione. Lavora al servizio di tutto il mondo della scuola.

Lo fa investendo sulla sicurezza e il miglioramento delle Scuole, garantendo servizi come il trasporto pubblico e la mensa sempre più efficienti, di qualità e con costi il più possibile contenuti. E poi investe per rafforzare l’offerta formativa, contribuendo a percorsi di educazione sempre più completi e a tutto tondo.

A questo proposito tante sono le novità e i progetti in fase di conclusione che vedranno prossimamente la luce. Buon nuovo anno scolastico anche a tutti i genitori, con l’invito a vivere e godersi sempre di più i momenti di socialità che la scuola può generare, a contatto coi vostri bambini, con i loro compagni di classe e tutti le altre madri e padri. Il Comune è a vostra disposizione: i canali di dialogo e confronto non sono mancati mai e non mancheranno neanche da qui in avanti. Buon anno scolastico, di nuovo, a tutti.