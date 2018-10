I primi 20 anni di vita di Officine della Cultura tra palcoscenici e concerti. Luca ‘Roccia’ Baldini si racconta. PrismaLIVE

E’ un musicista. Un attore, un produttore ed è anche uno dei padri fondatori di Officine della Cultura, la cooperativa che negli ultimi 20 anni si è occupata di gestire ed organizzare eventi e rassegne in provincia di Arezzo.

Luca Baldini, al secolo ‘Il Roccia’ è il protagonista della 20esima puntata di Prisma – Sfaccettature di Società, la trasmissione di approfondimento curata da Enrica Cherici e Claudia Failli e in onda sulla pagina Facebook di Arezzo Notizie ogni giovedì.

Luca Baldini, al secolo Il Roccia. Musicista, produttore, attore e cofondatore delle Officine della Cultura, realtà che proprio in questi giorni ha festeggiato i 20 anni di vita. La passio mne per la musica e per la vita da palcoscenico lo hanno portato negli anni a gravitare spesso nel settore della cultura e dei live. Dal 2003 è bassista di Paolo Benvegnù, è vicepresidente e fondatore di Officine della Cultura, produttore teatrale e musicale, presidente e fondatore dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, collabora con artisti come Shel Shapiro, Alessandro Benvenuti, Stefano Massini, Raiz, Moni Ovadia, Enrico Fink. Di fatto Il Roccia è una delle colonne portanti di Officine della cultura insieme a Massimo Ferri, Stefania Sandroni, Andrea Laurenzi e al resto della grande famiglia che nel tempo ha dato forma e vita ad una delle cooperative più floride e attive della provincia di Arezzo.