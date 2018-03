Secondo appuntamento di “Green corner”, lo spazio di approfondimento dedicato al verde curato Alfredo Strazzullo, dottore in scienze forestali ed esperto di verde pubblico. Il tema dell’intervento di oggi è “Prima che l’albero cada”.

di Alfredo Strazzullo

Non sempre all’interno del fusto di un albero vi è legno sano. Stati di sofferenza della pianta e ferite non cicatrizzate favoriscono nell’albero lo sviluppo di infezioni provocate da funghi. I tessuti colpiti, dapprima si decolorano, successivamente si alterano nella consistenza fino a disgregarsi, perdendo progressivamente le caratteristiche meccaniche iniziali. Si originano così marcescenze, note anche col nome carie del legno, deleterie per l’albero e pericolose per l’uomo dal momento che incidono sulla stabilità della pianta (fig. 1).

L’azione della carie legnosa è infida. A volte infatti, non è visibile dall’esterno, in quanto interna al fusto o diffusa nelle radici. La sua individuazione e la sua estensione nei tessuti della pianta costituiscono un serio problema dal momento che è strettamente correlata al crollo improvviso dell’albero.

Alberi colpiti da carie legnose possono vegetare a lungo in condizioni di stabilità precaria per poi cedere improvvisamente, soprattutto in concomitanza di eventi atmosferici avversi. E’ dovere dei proprietari degli alberi, dunque, controllarne la stabilità, soprattutto se ubicati lungo le strade o in aree frequentate dal pubblico.

Ma come si fa a valutare se un albero è veramente stabile? Esistono vari metodi. I più diffusi ed efficaci sono il cosiddetto VTA (Visual Tree Assessment), il metodo SIM (Static integrated methods) e la tomografia. Tutti metodi validi, da impiegare ciascuno a seconda del caso e della specie arborea da indagare.

Il metodo più conosciuto, economico e speditivo è il cosiddetto VTA, fondato sui principi della biomeccanica e sull’impiego di strumenti “penetrometrici”. Tale metodo di indagine consta essenzialmente in tre fasi: l’analisi visiva, l’analisi strumentale e l’attribuzione dell’albero a una classe di rischio.

L’analisi visiva

Un’attenta osservazione di tipo visivo dell’intero albero permette di rilevare l’eventuale presenza di processi degenerativi al suo interno. Nello specifico, si esamina:

la condizione della chioma, indice di vitalità della pianta e di eventuali difetti funzionali dell’apparato radicale;

la morfologia, la natura e la consistenza di tutte le parti legnose esterne dell’albero, spie di eventuali alterazioni legnose interne;

la morfologia, la natura e la consistenza del colletto dell’albero, rivelatore di eventuali deficienze strutturali o funzionali dell’apparato radicale.

Se venissero riscontrati circostanze, indici di deperimento o di probabile alterazioni interne del legno, si procederà alla fase successiva, che prevede l’impiego di strumenti penetrometricispecifici.

L’indagine strumentale

Esistono strumenti di vario tipo, diversi nel funzionamento, utilizzabili anche simultaneamente. Il più diffuso è il Resistograph (fig. 2) che traduce in un grafico la resistenza opposta del legno alla lenta penetrazione nel fusto o nei rami di una sonda metallica generalmente lunga 40 cm centimetri e 2 millimetri di diametro. Eventuali difetti strutturali del legno come ad esempio, quelli generati da marcescenze, vengono evidenziati con un picco del grafico disegnato dalla stampante collegata allo strumento perforatore. Il legno degradato, infatti, oppone una resistenza inferiore all’avanzamento della sonda rispetto al legno sano.

L’attribuzione alla classe di rischio.

L’attribuzione alla classe di rischio fitostatico è la terza e ultima fase del processo di valutazione VTA. Viene eseguita tenendo conto delle risultanze derivanti dall’esame visivo, da quello strumentale e da altre considerazioni quali la specie della pianta, l’eziologia del danno, i fattori ambientali del luogo, ecc.

La classificazione più comune e collaudata è quella che suddivide il rischio di caduta in 5 classi: alla 1^ classe – la classe “A” – vengono inseriti soggetti pienamente vitali, che non manifestano difetti di forma degni di nota, né significative anomalie rilevabili con gli strumenti. Per tutti questi soggetti è necessario effettuare un controllo visivo speditivo annuale. Alle altre classi invece, vengono progressivamente attribuiti alberi il cui rischio di caduta è più probabile, fino ad arrivare alla 5^, in cui vengono inserite tutte le piante che per difetti morfologici e strutturali riscontrati il rischio di cedere è estremamente elevato. Per i soggetti appartenenti a questa classe, la cui prospettiva di vita è gravemente compromessa, ogni intervento di risanamento risulterebbe vano. Devono venire subito abbattuti, magari sostituiti da nuovi alberi.



Fig. 1 – Crollo di una grossa branca di ippocastano colpita da carie legnosa.

Fig. 2 – L’indagine strumentale con il Resistograph

Fig. 3 – L’indagine strumentale con il Resistograph nella parte alta del fusto

Con il metodo SIM invece, vengono rilevati i valori di compressione e di tensione delle fibre legnose sottoposte a una forza controllata. Si utilizzano:

un “tirfor”, collegato ad una fune fissata sulla parte alta del tronco o sulla chioma, per generare sull’albero una forza di trazione il cui valore è registrato da un dinamometro.

uno o più estensimetri, posizionati in diversi punti del tronco, per misurare la dilatazione delle fibre legnose.

uno o più “inclinometri”, posizionati sulla parte più bassa del colletto, per misurare eventuali movimenti della ceppaia.

I valori elettronici ottenuti, opportunamente elaborati da un software sono messi a confronto con quelli del catalogo dei legni di Stoccarda. Si individua così il carico di rottura primaria per la pianta e la stabilità delle radici, dunque, il carico di vento sopportabile dalla stessa pianta.

I risultati della valutazione strumentale SIM vengono suddivisi in 3 classi di sicurezza. Sia per la sicurezza statica di base (Sb), che per la sicurezza alla rottura (Sr) e la sicurezza statica (Ss) il valore minimo accettabile corrisponde a 150% (valore buono). Sopra questo valore la pianta risulta stabile. I valori compresi tra 100% e 150% (valore al limite), richiedono una attenta valutazione delle condizioni ambientali e in special modo dell’esposizione ai venti dominanti presenti in zona, per poi definire i criteri operativi per riportare la pianta ad un adeguato range di sicurezza. I valori inferiori a 100% (valore critico) risultano assai critici. Qui ricadono le piante che presentano gravi difetti a livello morfologico e strutturale.



Fig. 4 – Il metodo SIM: in basso nella ceppaia gli inclinometri; più in alto sul fusto, verticali, gli estensimetri.

La tomografia. Un altro metodo di valutazione della stabilità degli alberi prevede l’utilizzo di appositi tomografi. Ne esistono in commercio a impulsi sonici e a impulsi elettrici entrambi basati sul principio della velocità di propagazione di un impulso nei materiali che attraversa. Attraverso l’applicazione numerosi sensori sulla ceppaia o sul fusto, viene registrata la velocità delle “onde” sonore o elettriche indotte nelle varie direzioni con un martello o con un impulso elettrico. Il tempo di attraversamento dell’onda (sonora o elettrica) viene misurato da un software e inserito in un’apposita matrice, consentendo di ricavare, tramite un’interpolazione, una rappresentazione grafica costituita da linee o superfici. L’eventuale presenza di legno alterato o di cavità interne al fusto, infatti, rallenta la velocità di attraversamento delle onde. Si ottiene così un’immagine rappresentativa della vitalità e di eventuali alterazioni dei tessuti interni al fusto.



Fig. 5 – Sensori di un tomografo ad onde sonore applicati alla base del fusto di un albero affetto da carie legnosa

*Fotografie nn.1, 2, 3, 4 di proprietà dell’autore.

**Fotografia 5 da http://www.arboricoltura.info/la-tomografia-per-la-valutazione-di-stabilita-degli-alberi/