All'aretino Giacomo Rossetti il premio "Bertoli" per i "Nuovi cantautori"

Con la canzone “L'America”, il cantautore cavrigliese di Meleto Valdarno Giacomo Rossetti ha vinto la sezione “Nuovi Cantautori” del “Premio Pierangelo Bertoli”, uno dei premi più importanti e prestigiosi per la canzone d'autore giunto nel 2018 alla sesta edizione.

Il premio, assegnato negli anni precedenti a Francesco Guccini, Enrico Ruggeri, Stadio, Luca Carboni ed Eugenio Finardi, è stato consegnato al Teatro Storchi di Modena. La commissione artistica che ha scelto la canzone di Giacomo Rossetti tra le 8 finaliste era composta da spiccate personalità del mondo della cultura come Andrea Scanzi, Massimo Cotto, Paola Gallo, Giancarlo Governi, Leo Turrini, Dario Salvatori, Guido De Maria e altri.



“Ho iniziato a suonare a 13 anni il pianoforte, coltivando una passione per la musica che ho ereditato da mio padre che suonava la fisarmonica. Diceva Giacomo prima della finale. Il cantautore cavrigliese al momento della consegna del premio non ha saputo trattenere l’emozione.

Giacomo Rossetti ha iniziato a fare serate a 15 anni. Da allora durante tutto il suo percorso musicale non ha mai abbandonato la musica d'autore. Una scelta difficile e coraggiosa. Oltre 100 le canzone da lui scritte e interpretate, alcune finite nel suo primo album datato 2010. Il secondo uscirà nei prossimi mesi.

Tra i suoi ultimi lavori ovviamente anche “L'America” una canzone, quella vincitrice del premio Bertoli, con cui il cantautore cavrigliese “ambisce ad essere un paragone tra gli Stati Uniti d’America, questo grande paese democratico… e la famiglia”.