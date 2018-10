A Pratovecchio Stia prende corpo il progetto Civitas, iniziativa dell’amministrazione comunale che coinvolge i cittadini in varie attività volontaristiche per abbellire e migliorare il patrimonio di tutti. Come ha scritto sul proprio profilo Facebook il sindaco Nicolò Caleri, “In questi giorni è in corso un importante intervento di recupero del nostro patrimonio turistico-culturale a opera dei volontari di Civitas, l’associazione patrocinata dall’Amministrazione che riunisce tutti i volontari che prestano la loro opera per rendere più bello, attrattivo e funzionale il nostro paese. Come era stato deciso nella assemblea estiva dagli stessi volontari, è stato avviato il progetto di riapertura dei sentieri che si snodano sul retro del Palagio Fiorentino a Stia”.

Questi sentieri, recuperati una prima volta circa 25 anni fa proprio grazie al lavoro di alcuni volontari, da ormai diversi anni non erano più praticabili a causa della vegetazione che si era chiusa impedendo il passaggio. A complicare ulteriormente le cose, diversi anni fa una frana aveva bloccato il sentiero lungo il torrente Staggia, trascinando con sé grossi massi e obbligando l’amministrazione di allora alla chiusura del sentiero.

“Oggi, grazie all’intervento dei volontari di Civitas e dell’amministrazione comunale, a breve cittadini e turisti potranno tornare a percorrere i sentieri che portano al “Pallaio”, per poi rientrare sul ponte dello Staggia nei pressi dell’antico lanificio. È stato liberato il sentiero principale in buona parte della sue lunghezza, rivelando angoli molto suggestivi e di rara bellezza. Sul terreno franato, l’amministrazione ha realizzato nei mesi scorsi un primo intervento di messa in sicurezza mediante un’opera di ingegneria naturalistica che ha permesso di rendere nuovamente percorribile il sentiero. Il prossimo intervento si farà a breve e servirà a sistemare un secondo fronte di frana. “Invitiamo tutti i cittadini che condividono la missione di Civitas a partecipare alle prossime giornate di ripulitura e sistemazione della zona. Non sono necessarie competenze specifiche, ognuno può fornire un apporto importante”. L’attività di Civitas non è solo ripulitura dei sentieri storici del Palagio: durante l’estate i volontari hanno contribuito a tenere aperte alcune mostre e a mantenere pulite e rigogliose alcune aiuole del paese, in modo particolare quelle più isolate, a dimostrazione che tanti piccoli aiuti possono permettere di raggiungere importanti risultati. “Un grazie quindi a tutti i volontari di Civitas, che speriamo siano sempre più numerosi”, conclude Caleri. Per iscriversi è sufficiente lasciare i propri dati in Comune a Pratovecchio.