Pratomagno, verso la realizzazione di una stazione meteoclimatica

Un nuova stazione meteoclimatica in Pratomagno per potenziare la rete radar nazionale e regionale. E’ questo l’obiettivo del protocollo d’intesa che è stato firmato questa mattina in Regione.

Il Pratomagno, posto al confine tra l’area fiorentina e quella aretina, si trova in una posizione strategica in quanto offre l’opportunità di osservare dall’alto l’intero bacino del fiume Arno e l’area metropolitana di Firenz. Per questo la Regione Toscana, il Consorzio Interuniversitario delle Telecomunicazioni (CNIT), il consorzio LaMMA ed i rappresentanti del territorio hanno firmato un protocollo che istituisce un tavolo tecnico-scientifico finalizzato alla realizzazione di una stazione ‘Stazione Meteoclimatica del Pratomagno’, che consentirà di migliorare l’attuale rete radar nazionale e regionale (che oggi per motivi orografici non consente una corretta analisi degli eventi in corso nella parte centrale del territorio toscano) e al tempo stesso installare sistemi di radiocomunicazioni per trasferire le informazioni meteo acquisite.