Potature e nuovi alberi, al via piano di interventi nei polmoni verdi di Cavriglia

Cavriglia si presenta come un comune con un territorio molto vasto. Dei 62 chilometri quadrati complessivi la stragrande maggioranza sono occupati dal “verde”, per questo l’Amministrazione Comunale, nel corso degli anni e attraverso varie iniziative, ha mostrato grande attenzione nei confronti delle politiche per la valorizzazione delle aree verdi. A proposito di iniziative, la Giunta Comunale ha dato il via libera ad un progetto di manutenzione e implementazione delle alberature attraverso potature e nuove messe a dimora.

L’intervento, dall’importo complessivo di 100mila euro, ha preso il via con un censimento dell’intero patrimonio arboreo cavrigliese. Attraverso questa mappatura, completata in vari sopralluoghi, è stato possibile individuare le aree di intervento. In alcuni casi si provvederà alla messa a dimora di nuovi alberi per l’abbellimento di zone di pubblico interesse, in altri verranno effettuati potature o abbattimenti nei casi in cui gli alberi siano risultati pericolosi principalmente perchè non autoctoni (pini marittimi e abeti per citare alcuni esempi).

Questo progetto si inserisce in un piano più ampio con il quale il Comune di Cavriglia sta tutelando le aree verdi diffuse nel proprio territorio attraverso varie modalità: tramite le forze proprie, tramite gli interventi degli enti competenti, tramite aziende specializzate oppure tramite l’aiuto dei cittadini.