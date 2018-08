Poppi, premio Supertuscan 2018: vince il Poggio Falcone 2013 dell’azienda agricola Il Sosso di Lucignano

Grande afflusso di visitatori nel centro storico di Poppi per la serata inaugurale della ventiduesima edizione del Gusto dei Guidi, Festival del vino.

Questa mattina si è riunita, come da tradizione, la Giuria del Premio “Supertuscan” riservato ai vini rossi IGT Toscana, giuria composta da degustatori AIS (Associazione Italiana Sommelier), tecnici enologi, produttori e giornalisti del settore, presieduta dal presiedente di AIS Toscana Cristiano Cini, che ha decretato il vincitore della tredicesima edizione di questo Premio, unico nel panorama Regionale. “Poggio Falcone 2013” dell’Azienda Il Sosso di Lucignano, è risultato, dopo un accurato esame della Commissione, il vino primo classificato. Menzioni speciali, sono state attribuite inoltre per il miglior vino biologico a “Orma del diavolo 2015”dell’Azienda Tenuta San Jacopo di Cavriglia e, per il miglior rapporto qualità prezzo a “Nocens 2015”dell’Azienda Agricola Tiberio di Gropina.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Centro Storico di Poppi e dal Comune di Poppi in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier di Arezzo che ha curato anche le degustazioni guidate di Pinot Nero della serata di apertura, per poi continuare con il Sassicaia in occasione del suo cinquantesimo. Le cantine storiche di uno dei Borghi più belli d’Italia, saranno aperte durante tutto il fine settimana, per dare la possibilità di degustare i numerosi vini esposti insieme alle specialità gastronomiche del Casentino in un panorama unico che è anche l’ulteriore segreto del successo del Gusto dei Guidi.