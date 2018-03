Poppi, manifestazione di interesse per la gestione del “Pratello”

Il Comune di Poppi ha emesso un avviso di manifestazione d’interesse per individuare operatori economici a cui affidare in concessione l’esercizio dell’attività di bar “Il Pratello” in piazza della repubblica nel centro storico di Poppi. Gli interessati saranno invitati alla procedura negoziata previa manifestazione d’interesse svolta in modalità telematica da presentare entro il 30 marzo prossimo. Il bene oggetto della concessione è appartenente al patrimonio comunale, la durata della concessione è pari a otto anni decorrenti dal giorno di stipula della convenzione. La concessione verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. I requisiti di partecipazione, le condizioi economiche, il capitolato, tutte le altre condizioni stabilite dalla stazione appaltante, nonché la modulistica per partecipare sono disponibili anche on-line sul sito internet del Comune di Poppi.

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 14 del 30 marzo 2018. Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro il termine indicato in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili all’indirizzo https://start.toscana.it/. Scaduto il termine, il Comune di Poppi provvederà ad invitare gli operatori economici che hanno manifestato correttamente l’interesse, nei termini indicati dall’avviso.