A Poppi la quarta tappa di Exp.One

Si svolgerà a Poppi il prossimo 29 settembre EXP.ONE la quarta tappa dei workshop sulla comunicazione di Confartigianato Arezzo. Il tema della giornata di lavoro saranno le strategie e gli strumenti di comunicazione più appropriati ed efficaci per il mercato contemporaneo. Il workshop, organizzato da Confartigianato Comunicazione che rappresenta fotografi, videomakers, grafici, tipografi e professionisti del settore Information Communication Technology, si svolgerà nel Salone delle Feste del Castello dei Conti Guidi di Poppi. L’inizio è alle 9,30.

“Abbiamo organizzato questi incontri – spiega Maurizio Baldi, Presidente di Confartigianato Comunicazione – per interagire con gli artigiani su un tema che oggi è di fondamentale importanza ed è quello della comunicazione. I protagonisti della giornata saranno infatti gli artigiani, sia come ascoltatori, che come relatori, perché questi saranno un gruppo di lavoro formato dai nostri artigiani della comunicazione. Si tratterà dunque di un workshop fra colleghi, anche se ciascuno avrà il suo campo di attività, ma proprio perchè si parlerà fra colleghi – sottolinea Baldi – sarà più agevole comprendersi a vicenda e far capire che il lavoro ed il prodotto hanno una grande importanza, ma se non si comunica nel modo giusto, utilizzando appropriate strategie e strumenti di comunicazione, i risultati possono essere penalizzati”

Ed in particolare, al giorno d’oggi, è importante saper usare bene i social media e tutti gli strumenti offerti da internet, ma anche i vecchi strumenti cartacei. “Si parlerà nel dettaglio di Facebook e Google – spiega ancora Baldi- con le rispettive differenze e funzioni, l’importanza della scelta delle immagini e le differenze che vi sono a seconda della destinazione d’uso, l’usabilità del logo e dei siti internet e i criteri di ottimizzazione per la navigazione, l’utilizzo immersivo del sito web, le utility e i servizi online, le funzioni delle “web app”, la funzionalità e importanza del logo, i supporti cartacei per una esperienza sensoriale, e le nobilitazioni di stampa.

Siamo certi- conclude Maurizio Baldi – che questa iniziativa, grazie alla trasversalità degli argomenti che verranno trattati, argomenti che interessano imprese operanti nei più svariati settori produttivi e di servizi, servirà a fornire ai partecipanti utili spunti di riflessione sul modo di promuovere le rispettive imprese e sugli strumenti che si utilizzano”.

La partecipazione sarà gratuita. Per ulteriori informazioni contattare la Coordinatrice di Confartigianato Comunicazione Gigliola Fontani (Tel. 0575.314210 – gigliola.fontani@artigianiarezzo.it) o il Responsabile di Confartigianato Casentino Roberto Biancucci (Tel. 0575.314501 – roberto.biancucci@artigianiarezzo.it)