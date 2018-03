Ponte sul Tevere: in via di pubblicazione il bando per la direzione dei lavori

È in fase di pubblicazione il bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di Direzione dei Lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per il secondo Ponte sul Tevere. L’ente appaltante è il Comune di Sansepolcro, che tramite gara europea con procedura aperta raccoglierà le candidature per un periodo non inferiore ai 35 giorni.

La spesa complessiva dell’incarico è di 287.984 euro. Tale somma è compresa all’interno del Q.T.E generale del progetto esecutivo, di cui alla delibera n. 187 del 18/10/2017 dell’importo totale di 4,1 milioni di euro. Le principali prestazioni da affidare sono: Direzione dei Lavori, Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e tutto quanto si renda necessario (prestazioni accessorie in fase di esecuzione) per il buon esito delle opere.

“E’ tutto pronto per la pubblicazione – spiega l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Marzi – dopo aver dato mandato alla Centrale Unica di Committenza di avviare la gara europea per l’affidamento dei servizi, siamo ora in attesa dell’ok sullo schema di contratto dove si definiscono i termini dell’incarico. Una volta pubblicato il bando, il termine minimo per la ricezione delle candidature dovrà essere di almeno 35 giorni. In accordo con la CUC e con il supporto dei legali, abbiamo predisposto il disciplinare di gara, che comunque, insieme agli altri elaborati di gara dovrà essere approvato dalla CUC. Con grande soddisfazione, possiamo dunque annunciare ufficialmente alla cittadinanza l’avvio imminente dell’iter di affidamento dei lavori per la realizzazione della più grande opera pubblica dal dopoguerra.”