Ponte Buriano, enormi radici di fico fanno lo sgambetto ai lavori. Crollo imprevisto in un muro: slittata la riapertura

Tre le sorprese riservate da questa estate di lavori: una parte del muro laterale di un rostro crollata; lo “spanciamento” di un altro muro (in pratica una volta sollevate le pietre esterne, è stato scoperto che quella parte di costruzione non era a piombo); l'”invasione” di radici di una pianta di fico, del diametro di oltre 15 centimetri. E mentre per i primi due “imprevisti” gli interventi da eseguire sono stati subito abbastanza chiari, per le radici le soluzioni non erano così scontate.

Nadia Frulli