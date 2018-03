Il nuovo polo scolastico di Camucia prende forma, occuperà 8mila metri quadri

Il nuovo polo scolastico di Camucia entra nel vivo. La scuola, come già comunicato, sarà realizzata all’interno di un’area vicino alla Scuola Media Berrettini Pancrazi a Camucia ed avrà una superficie complessiva di circa 8.000 mq.

Il complesso – spiegano dal Comune – si snoderà su due piani e sarà dotato di tutte le finiture più avanzate ed ecologicamente sostenibili.

L’importo totale del progetto, pari a 4 milioni di euro, è stato finanziato dalla Regione Toscana per 2milioni di euro con stanziamento di cui all’art. 10 del DL 104/2013 convertito in Legge 128/2013, per 1.2 milioni di euro con i proventi derivanti dall’avanzo d’amministrazione comunale, e per 800mila euro mediante cessione in proprietà di un edificio pubblico quale parziale corrispettivo per l’appalto.

Il bando è già disponibile e scadrà il 24 aprile 2018.

Qualora in sede di gara l’appaltatore offra un ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara (oneri della sicurezza esclusi) corrispondente ad un importo pari o superiore a € 735mila euro (iva esclusa), ovvero pari a € 808mila euro iva compresa (valore stimato per l’immobile previsto quale parte di corrispettivo per l’appalto oltre al minimo incremento del 1%) sarà facoltà del medesimo rinunciare al trasferimento in proprietà del bene suddetto.

In tal caso il corrispettivo di appalto verrà liquidato completamente in denaro e la proprietà dell’immobile ( l’attuale Scuola Elementare di Camucia) resterà al Comune di Cortona. In pratica in sede di contabilità lavori non si procederà alla detrazione di una quota parte del prezzo per compensazione valore immobile.