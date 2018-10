Pista ciclopedonale dell’Arno, cantieri attivi a Pratovecchio Stia

Procedono i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale dell’Arno nel territorio comunale di Pratovecchio Stia, tratto iniziale della parte di competenza dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino. Come informa sui social network il sindaco Nicolò Caleri, “E’ in fase di realizzazione il tratto nel parco del Canto alla Rana, dove è già stato steso il primo strato di pietrisco sopra al quale sarà posato lo stabilizzato. Da segnalare un bel muro in pietra nel tratto che dal circolo tennis porta allo spiazzo sotto al ristorante. Nell’occasione ho chiesto che durante i lavori fossero collocate le predisposizioni per l’illuminazione, così che sia possibile, appena reperiremo le risorse, rendere ancora più bello e fruibile il sentiero con l’installazione di alcuni segnapassi”. Spostandoci poco più a valle, all’altezza della stazione ferroviaria di Pratovecchio Stia, un altro cantiere: “E’ già stato tracciato il percorso nell’area ex Rossi, dove i lavori si svolgeranno a breve. Su Pratovecchio, invece, è già stata posata la calce di superficie in alcuni tratti. Si avvicina quindi rapidamente il momento in cui potremo percorrere a piedi e in bici questa bellissima opera, che arricchirà di bellezza e possibilità di sviluppo il nostro paese. Un ringraziamento particolare – conclude il Sindaco – alla ditta MICS che sta facendo un ottimo lavoro con celerità e a Leonardo Mazzanti dell’Unione dei Comuni per la disponibilità sempre dimostrata a migliorare il percorso con piccoli accorgimenti concordati con l’amministrazione”.