Piove e il sottopasso pedonale si allaga. La segnalazione da Indicatore

Un utente ci segnala le condizioni in cui versa in questi giorni il passaggio pedonale, sotto la ferrovia di Indicatore. Con la pioggia la struttura si allaga in entrambe le corsie e diventa impraticabile, a meno che qualcuno non pensi di usare il sottopassaggio “camminando a cavalcioni della ringhiera” unico punto dove l’acqua non c’è.

Il nostro lettore ci invia alcune foto a corredo per denunciare questa situazione di disagio. Nella speranza che chi di competenza possa risolver eil problema dell’allagamento del sottopassaggio.