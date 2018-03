Pioggia nel fine settimana di Pasqua

SITUAZIONE:

E’ in arrivo un peggioramento decisamente più importante, oggi con la fase prefrontale e per la Vigilia per il passaggio del sistema frontale. Nella giornata di Pasqua il sistema depressionario si sarà già portato verso levante ma almeno nelle prima parte di giornata prevarranno condizioni di variabilità con ventilazione fresca occidentale. Tempo ancora migliore per Pasquetta grazie all’arrivo di un promontorio di alta pressione, con carattere temporaneo. Sabato saranno possibili delle nevicate sul tratto Appenninico a quote medie.

DETTAGLIO PREVISIONALE

VENERDI: cielo molto nuvoloso ma sostanzialmente asciutto, con piogge che potrebbero verificarsi a ridosso dei rilievi Appenninici e in serata nella parte meridionale della provincia e nei pressi dei confini con l’Umbria. Ventilazione debole/moderata meridionale.Temperature minime molto miti, massime stazionarie e comunque su valori temperati.

SABATO: tempo instabile / perturbato con piogge diffuse con rovesci più intensi. Nevicate sui rilievi oltre i 1300 metri. Ventilazione sostenuta da libeccio. Temperature in calo specie nei valori massimi e in montagna.

DOMENICA (Pasqua): ancora variabilità al mattino e in tutta la prima parte di giornata e non si esclude qualche acquazzone residuo o piovasco. Migliora nella seconda parte di giornata anche se saranno possibili altri annuvolamenti. Temperature in lieve ripresa nei valori massimi. Ventilazione sostenuta occidentale o di maestrale.

LUNEDI (Pasquetta): cielo poco nuvoloso o velato. Temperature minime in calo, massime gradevoli e in aumento.

EVOLUZIONE SUCCESSIVA:

La fase piuttosto stabile di Pasquetta sarà solo temporanea poiché da martedì di affaccerà un nuovo peggioramento da ovest, più concreto a partire da mercoledì. Proseguirà molto probabilmente questa fase dinamica della primavera.