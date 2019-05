"Don Giuliano sono con te", Leonardo Pieraccioni al fianco del parroco di Montecchio

"Io sparo bischerate per un'oretta ma, si raccolgono soldini per dare aiuto a don Giuliano".

A lanciare l'invito sui social è proprio l'istrionico Leonardo Pieraccioni che, attraverso il proprio profilo Facebook racconta a il mondo dei social di quel piccolo prete di Montecchio Vesponi, con il quale è amico da molto tempo e col quale collabora per iniziative umanitarie.

"A volte vi parlo di Don Giuliano, andate a vedere che fa www.solidarietainbuonemani.it e proprio qui sui social v’invito a qualche cena benefica che organizza chiamandomi. Cene dove sostanzialmente si fa un gran casino: io sparo bischerate per un’oretta, tanti bravi volontari fanno da mangiare, poi si raccolgono ulteriori soldini con sponsor e con pesche di beneficienza... e poi? E poi accade che stamani don Giuliano mi manda la foto di com’era la scuola in un villaggio a Magbana in Sierra Leone e come sarà dopo la nostra cena che ci ha fatto raccogliere una piccola cifra ma che laggiù è grandissima grazie anche alla popolazione locale che mette la manodopera ed i mattoni! Grande don Giuliano, ti rinnovo la mia disponibilità: se hai bisogno di un’altra oretta di bischerate io sono con te!"