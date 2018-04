Il piazzale della Casa della Salute di Rassina intitolato alla benefattrice Maddalena Mazzoni

A Rassina il 23 luglio 2011 è stata inaugurata la Casa della Salute realizzata in via Dante nell’ex ricovero dell’IPab Maddalena Mazzoni, una struttura realizzata nel 1929 e da allora, per statuto della Fondazione, destinata ad accogliere anziani, malati e bisognosi. Oggi l’immobile è di proprietà del Comune di Castel Focognano. Dopo i lavori di asfaltatura completati poche settimane fa la Giunta Comunale, su proposta del sindaco Massimiliano Sestini, ha deliberato l’intitolazione del piazzale antistante la struttura a Maddalena Mazzoni, benefattrice (così riporta la nuova segnaletica e la targa a lei dedicata). La signora Mazzoni donò infatti nel 1947, tramite testamento, l’immobile di sua proprietà alla comunità rassinese per l’assistenza dei non autosufficienti. Nei giorni scorsi il Comune di Castel Focognano e la Società per la Storia Castel Focognano, con il presidente Vittorio Vannini, hanno ricordato e reso omaggio e gratitudine a questa importante figura.