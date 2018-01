Una piazza intitolata a don Antonio Mencarini

Sabato 10 febbraio 2018 nella sua città natale, Mercatale, verrà intitolata una piazza a Don Antonio Mencarini, sacerdote e uomo straordinario che tanto ha dato alla comunità cortonese.

“Una intitolazione che mi rende veramente felice, dichiara il sindaco di Cortona Francesca Basanieri. La comunità di Mercatale si è impegnata a fondo per raggiungere questo traguardo ed il fatto che in queste celebrazioni siano coinvolte così tante associazioni e persone del territorio ne è la riprova evidente.

Don Antonio è stato prima di tutto un uomo buono e che si è speso tutta la vita per sostenere i più deboli. Sia come Sacerdote, che come Capo Scout o promotore di iniziative di solidarietà ha sempre difeso i più fragili. Oggi con questa cerimonia restituiamo a tutta la comunità un ricordo forte ed indelebile di Don Antonio.”

Programma

Ore 14,30 incontro al cimitero di Mercatale per un saluto a Don Antonio

Ore 15,30 Il Sindaco di Cortona Francesca Basanieri con una cerimonia speciale intitolerà la piazza adiacente ai giardini pubblici a Don Antonio

Ore 16,00 Santa Messa presso la chiesa di Santa Maria

Ore 17,00 Tito Barbini (già Sindaco di Cortona e ragazzo cresciuto con Don Antonio) ne rievocherà l’impegno sociale con testimonianze e parole

Ore 18,30 Saluti

Interverranno rappresentanti delle istituzioni e delle Associazioni religiose, di volontariato, sportive e dello scoutismo che lo videro fondatore, animatore nonché protagonista della vita cittadina per oltre mezzo secolo.