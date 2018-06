Pescaiola da Vivere apre la stagione degli eventi estivi. In arrivo un pullman da Modena

I commercianti di uno dei quartieri storici di Arezzo sono pronti a scendere in strada, armati di tanto entusiasmo e voglia di stare insieme. Torna infatti sabato 9 giugno 2018 dalle ore 17 all’una di notte “Pescaiola da Vivere”, l’evento di Confcommercio che apre ufficialmente il calendario delle iniziative estive aretine, forte del patrocinio del Comune e della Camera di Commercio di Arezzo.

Il programma della settima edizione è stato presentato questa mattina (mercoledì 6 giugno 2018) nella conferenza stampa che si è tenuta sotto il loggiato della chiesa di Sant’Agnese, alla presenza della presidente di Confcommercio Toscana Anna Lapini, del presidente della Camera di Commercio Andrea Sereni e del segretario generale Giuseppe Salvini, della vicedirettrice di Confcommercio Arezzo Catiuscia Fei e di una delegazione di commercianti di Pescaiola.

Anche quest’anno l’area compresa tra via Alessandro dal Borro, via Benedetto Croce e Largo I Maggio diventerà il centro di tante iniziative per grandi e piccini promosse da Confcommercio in collaborazione con oltre 100 attività commerciali della zona, da sempre le vere protagoniste del “mondo pescaiolino” che per l’occasione troverà in Largo I Maggio un nuovo spazio verde di 600mq ornato con olivi e altri alberi.

Proprio sul “prato” di Largo I Maggio si svolgerà la cerimonia ufficiale del taglio del nastro, prevista alle ore 19:00 alla presenza del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, della presidente di Confcommercio Toscana Anna Lapini e degli assessori allo sviluppo economico e politiche sociali Marcello Comanducci e Lucia Tanti, che a seguire consegneranno il premio “Quartiere nel commercio” ai titolari di alcune attività commerciali storiche di Pescaiola, in servizio da oltre 30 anni. Ci sarà anche, per la prima volta, un riconoscimento speciale per le imprese appena insediate nel quartiere, pensato come augurio di lunga vita.

Oltre ad ospitare l’inaugurazione, il grande prato sarà il quartier generale di “Pescaiola Green”, si dove si alterneranno dalle 17 alle 24 esibizioni live e dj set a cura de “La Wineria”, e iniziative di promozione della salute e del benessere come la “passeggiata della salute”, aperta a tutti e organizzata dalla Farmacia di Pescaiola con la partecipazione di Aboca. Lo staff di farmacisti pescaiolini, inoltre, proporrà a tutti i clienti un’analisi gratuita della pelle volta a prevenire i danni provocati dal sole.

Per gli appassionati di sport ad alta adrenalina, da non perdere le esibizioni della scuola di arti marziali “Il Volo del Drago”, con tanti allievi che dimostreranno l’arte di questa antica e gloriosa disciplina orientale.

Mentre i negozianti saranno indaffarati a soddisfare vecchi e nuovi clienti, i pubblici esercizi dalle 17 fino all’una di notte proporranno specialità tipiche e gustose apericene: non mancheranno fantasie di antipasti con salumi e formaggi di qualità, primi, pizza, hamburger di Chianina, grigliate, porchetta, hot dog, delizie di dolci e gelato, il tutto annaffiato da birre artigianali e vini del territorio che si potranno assaporare sia all’interno delle attività sia nelle lunghe tavolate preparate per strada, sotto le stelle.

Musica e spettacoli vari saranno il leitmotiv della serata, che dalle 20 in poi comincerà a scaldarsi con la Fiesta Latina a cura di Salsa Na Ma: a scatenare la “rumba” di Pescaiola ci penseranno i balli più famosi del panorama latino-americano, come salsa, bachata, merengue, mambo, hip hop, latino e danze afrocubane. Non saranno da meno le scuole di ballo Jolly Dance di Rino, Barbara e Martina (con Mirko Dj), La Danzeria Asd e Salsa Academy con spettacoli di danza, zumba, serata latina e caraibica dislocati in diverse zone del percorso.

A lanciare in pista gli amanti della discoteca ci penseranno, invece, i ragazzi di Klang on the street dj set 5.0, che faranno ballare i presenti con i più grandi successi del momento.

Ma la festa non sarà solo per i grandi. Anche i bambini dalle 18 alle 24 potranno scegliere fra tante attività pensate per loro: la baby dance e la zumbakids a cura de La Danzeria Asd, per chi vuole ballare; per chi ama la cucina, i laboratori della Banda dei Piccoli Chef, dove si potrà dare libero sfogo alla propria passione imparando a realizzare semplici ma gustose pietanze con acqua, farina e uova. All’interno del negozio Buffetti, invece, spazio all’arte con il concorso di disegno “Aiutiamo la scuola”, fatto apposta per chi ama disegnare e pitturare. Per i più scatenati, infine, il divertimento è assicurato con i quad elettrici, giochi gonfiabili e il divertentissimo parco avventura.

In questa cornice di spettacolo, gusto e divertimento, le attività commerciali rimarranno aperte fino a tarda serata per farsi conoscere e gratificare i clienti con prezzi e sorprese speciali.