Pergine Laterina, Capolona e Caprese alle urne il 10 giugno. Fissate le date delle prossime amministrative

Tre comuni aretini al voto il prossimo 10 giugno. Si tratta di Pergine-Laterina, Capolona e Caprese. Il ministro dell’Interno, Marco Minniti, ha fissato questa mattina, con un decreto, la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali. L”eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 24 giugno.

Nell’Aretino ci sono tre dei 594 comuni delle regioni a statuto ordinario interessati dalle elezioni amministrative. Le consultazioni amministrative 2018 riguardano in tutto 797 comuni italiani, dei quali 203 nelle regioni a statuto speciale.

Sul totale dei comuni se ne contano 114 comuni con più di 15.000 abitanti e 683 con meno; 21 capoluoghi di provincia. I consigli circoscrizionali interessati sono il III e l’VIII Municipio di Roma Capitale.

Per Pergine Laterina sarà la prima volta in cui i cittadini vengono chiamati alle urne in seguito alla fusione dei comuni. Attualmente c’è infatti un commissario che traghetterà la comunità fino alle elezioni e quindi fino a quando non avrà un nuovo sindaco.