Pellegrini e lama ad Arezzo. Un viaggio da Bolzano a Roma con sosta in piazza Grande

Alpacha e Lama in piazza Grande?

Tre bellissimi esemplari hanno fatto tappa in piazza Vasari ed hanno incontrato il primo rettore della Fraternita dei Laici Pier Luigi Rossi.

Una mattinata inusuale ed insolita ma dal profondo significato spirituale.

I tre animali infatti facevano parte di una comitiva di pellegrini che da Bolzano hanno scelto di intraprendere un viaggio a piedi fino a Roma per raggiunger il Vaticano e portare il proprio saluto a Papa Francesco.

Un viaggio fisico e metafisico che si è snodato lungo la via Romea, strada che oggi come in antichità collega il freddo Nord all’Italia.

In copertina un estratto dell’incontro che questa mattina ha visto come protagonisti i pellegrini e Pier Luigi Rossi.