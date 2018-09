Nuovo pediatra a Poppi, Stia e Badia Prataglia

Nuovo pediatra in Casentino. Dal 1 ottobre 2018 Milva Milli sarà la pediatra in servizio negli ambulatori di Poppi, Stia e Badia Prataglia. Milli ha infatti ottenuto la titolarità della convenzione in base alla graduatoria regionale di riferimento.

Ecco giorni, orari e sedi degli ambulatori (su appuntamento):

lunedì dalle 15 alle 18 a Stia (Piazza dell’ospedale 1 – sede Distretto), tel 0575 568388;

Martedì dalle 10 alle 13 a Stia (Piazza dell’ospedale, 1 – sede Distretto), tel 0575 568388;

Mercoledì dalle 15 alle 18 a Poppi (Via Nazario Sauro 8 – Casa della salute), tel 0575 568903

Giovedì dalle 10 alle 13 a Poppi (Via Nazario Sauro 8 – Casa della salute), tel 0575 568903

Giovedì dalle 13,30 alle 14,30 (ogni primo giovedì del mese) a Badia Prataglia (Piazza degli Artisti), tel 0575 559132

Venerdì a Poppi (Via Nazario Sauro 8 – Casa della salute), tel 0575 568903.

L’Azienda ringrazia per l’ottimo lavoro svolto Martina Casucci che dall’aprile 2017 a settembre 2018 ha ricoperto un incarico provvisorio in attesa dell’arrivo del medico titolare della convenzione a seguito della pubblicazione di Zona Carente, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e nazionale.