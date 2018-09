Patrono della polizia, le celebrazioni nella chiesa di Sant’Agostino

Oggi, 29 settembre, è San Michele Arcangelo, il Santo Patrono della Polizia di Stato. Anche ad Arezzo si celebra questa ricorrenza.

La Questura di Arezzo sarà presente al gran completo, servizi di routine a parte, alla messa che si terrà a partire dalle 10:00 alla Chiesa di Sant’Agostino, alla quale oltre ai poliziotti e alle loro famiglie sono invitati tutti gli aretini.

Un modo per rendere omaggio a colui che per i cristiani è considerato il più potente difensore del popolo di Dio, del bene contro il male.

Proclamato patrono e protettore della Polizia da Papa Pio XII il 29 settembre 1949 per la lotta che il poliziotto combatte tutti i giorni come impegno professionale al servizio dei cittadini. Per l’ordine, l’incolumità delle persone e la difesa delle cose.

La preghiera del poliziotto

dedicata a San Michele Arcangelo

Oh! San Michele Arcangelo, nostro celeste Patrono, che hai vinto gli spiriti ribelli – nemici della Verità e della Giustizia – rendi forti e generosi, nella reverenza e nell’adesione alla Legge del Signore, quanti la Patria ha chiamato ad assicurare tra i suoi cittadini concordia, onestà e pace affinché – nel rispetto di ogni legge – sia alimentato lo spirito di umana fraternità . Per questo, imploriamo dal tuo Patrocinio rettitudine alle nostre menti, vigore ai nostri voleri, onestà agli affetti nostri, per la serenità delle nostre case, per la dignità della nostra terra!