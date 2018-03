Nuove Acque, il gestore del servizio idrico della provincia di Arezzo e parte della provincia di Siena, celebra in collaborazione con Legambiente Arezzo la Giornata Mondiale dell’Acqua. Come in tutto il mondo, anche Arezzo sarà protagonista con una iniziativa congiunta per sensibilizzare i cittadini a un consumo responsabile della risorsa idrica.

Il 24 marzo è in programma una passeggiata ecologica tra le vie del centro storico di Arezzo per conoscere alcuni dei luoghi simbolo legati a questo prezioso bene che viene celebrato ogni anno il 22 marzo in tutto il mondo. Per sfruttare le possibilità del weekend e avere maggior affluenza, l’appuntamento aretino è organizzato due giorni dopo. Sabato 24 marzo si incomincia alle ore 15.00 presso la Casa delle Culture di Arezzo, dove i tecnici di Nuove Acque e i referenti di Legambiente introdurranno l’iniziativa e illustreranno il ciclo idrico integrato che consente al gestore di farci avere ogni giorno acqua buona e restituirla all’ambiente nel pieno rispetto dell’ecosistema. All’incontro saranno presenti i vertici di Nuove Acque, di Legambiente e i rappresentanti delle istituzioni locali invitati all’evento.

Subito dopo (durata dell’incontro 30 minuti) insieme a una guida turistica partirà la passeggiata in città per conoscere alcuni “luoghi dell’acqua” e allo stesso tempo ascoltare racconti storici e culturali, osservare manufatti ed edifici e opere d’arte che fanno da cornice alla nostra quotidianità. Ospite d’eccezione: l’attore Uberto Kovacevich nei panni di Giorgio Vasari.

Legambiente e Nuove Acque offriranno un nuovo punto di vista sul patrimonio aretino, ma soprattutto suggeriranno le migliori pratiche per evitare gli sprechi, utilizzare l’acqua del rubinetto per dissetarsi e riflettere sull’ “impronta idrica” che ognuno di noi lascia con le proprie abitudini. Non mancheranno momenti di degustazione di acqua e di acquacotta, per non perdere l’importante legame anche con la tradizione culinaria. La passeggiata si concluderà entro le 19.00.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e i posti limitati (max 50), previa prenotazione (entro il 22 marzo) al numero 0575/401898 (lunedi – venerdì, 9.00-13.00).

La Giornata Mondiale dell’Acqua è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, prevista all’interno delle direttive dell’Agenda 21, risultato della conferenza di Rio. Il 22 marzo di ogni anno gli Stati che siedono all’interno dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sono invitati alla promozione e sensibilizzazione sull’importanza della risorsa idrica, favorendo attività concrete nei loro rispettivi Paesi.