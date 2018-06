Passaggio del testimone in casa Inner Wheel Arezzo: Sonia Ghezzi sarà la nuova presidente

Passaggio di consegne, anzi della campanella, in casa Inner Wheel Arezzo.

A guidare il gruppo che da sempre si è dimostrato particolarmente attivo in campo sociale, culturale e non solo, sarà Sonia Ghezzi.

La giovane, originaria di Castiglion Fiorentino e agente della Polizia Municipale di Arezzo, è stata scelta per ricoprire il ruolo di presidente.

La cerimonia è in calendario per il prossimo 20 giugno alle 18,30 presso l’ex chiesa di Sant’Angelo a Cassero di Castiglion Fiorentino.

Per l’occasione gli invitati alla serata avranno l’opportunità anche di visitare l’area museale della cittadina castiglionese e godere poi di un momento conviviale.

Per l’occasione sarà fatto anche una consistente donazione i cui fondi saranno devoluti all’hospice del San Donato. I fondi saranno utili all’acquisto di strumenti per agevolare i malati terminali nelle loro cure quotidiane.

Emozionata Sonia Ghezzi che ha sottolineato come: “Lo spirito con cui intraprendo questa bella avventura è sicuramente positivo. Sono onorata dell’incarico ricevuto. Cooperazione è la parola sulla quale voglio puntare cercando di coinvolgere tutti i gruppi attivi nel territorio aretino. Insieme possiamo e dobbiamo fare molto”.