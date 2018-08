Palestra “Francesco Michele Di Trani”: al via il cantiere per i lavori

La Provincia di Arezzo da avvio ai lavori di ristrutturazione della palestra “Francesco Michele di Trani” di Foiano della Chiana, chiusa circa un anno fa per motivi di sicurezza.

I tecnici dell’ente avevano infatti verificato la presenza di una lesione strutturale nell’immobile, tale da vietarne immediatamente qualsiasi attività al suo interno.

L’intervento prevede il recupero totale della lesione, causata da un cedimento di un plinto-zavorra ed il contestuale consolidamento del fondale, oltreché un’importante azione di miglioramento sismico di tutto l’edificio, dato che originariamente la palestra era stata progettata in assenza di una normativa sismica di riferimento.

Soddisfatto il consigliere provinciale delegato Gabriele Corei, tra l’altro foianese.

“Con questo intervento saremo in grado di restituire presto alla cittadinanza di Foiano una struttura fondamentale per l’attività sportiva degli studenti,delle varie associazioni e dei privati cittadini che ne usufruivano. Un intervento non scontato e delicato, che ha richiesto una progettazione approfondita per la peculiarità della struttura e per questo ringrazio l’ufficio tecnico e l’Ing. Garofalo che ne ha curato lo studio. E’ importante inoltre sottolineare -prosegue Corei – che oltre al recupero della lesione ed al consolidamento fondale, andremo contestualmente a realizzare un intervento di miglioramento sismico e un rinforzo dell’intero complesso strutturale, per una palestra completamente sicura ed adeguata.”

L’operazione, come ha spiegato il consigliere Corei, ha richiesto uno studio approfondito più lungo, anche se già dal mese di aprile la Provincia di Arezzo era pronta per partire. Il genio civile si è riservato qualche mese in più per analizzare meglio il progetto, prima di concedere l’autorizzazione, giunta proprio nei giorni scorsi. La fine dei lavori è prevista per l’inizio dell’anno nuovo.