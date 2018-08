Palazzetto di San Lorentino, nel cuore dei lavori. Gamurrini: “Per inizio anno la struttura sarà come nuova”

“Siamo in linea con i tempi, se tutto va bene per inizio anno avremo il palazzetto nuovo”. Sono entrati nel vivo il lavori di ristrutturazione e riqualificazione al palazzetto dello sport di San Lorentino. Lo mostra in tante foto sul suo profilo Facebook l’assessore Gianfrancesco Gamurrini. Oltre 500 mila euro di investimenti e 180 giorni di lavoro saranno necessari, per poter tornare ad utilizzare una struttura storica per la città, nella quale si sono formate generazioni di giovani atleti.

Il progetto prevede l’adeguamento statico e il miglioramento sismico della struttura come richiesto delle nuove norme per la costruzione anno 2018.

Per quanto riguarda il campo da gioco – spiega l’amministrazione comunale in una nota -, sarà allargato grazie alla demolizione della tribuna lungo il suo lato e ne verrà rifatta la pavimentazione, di tipo sintetico ad alta resistenza e multidisciplinare. La ristrutturazione della zona palestra a nord prevede il rifacimento completo delle pavimentazioni, degli spogliatoi e dei bagni mentre quello delle palestre al primo piano, l’ampliamento degli spazi e una nuova pavimentazione sintetica. Il rifacimento degli spogliatoi a piano terra prevede anche la demolizione della ex residenza del custode sostituita da una sala polivalente. Nella tribuna saranno posizionati servoscala e sedili e adeguati i percorsi di evacuazione. Altre opere riguarderanno la sostituzione degli infissi interni ed esterni, degli impianti, l’impermeabilizzazione della copertura, le tinteggiature, l’adeguamento del magazzino e del sistema antincendio.

Colpiscono le immagini della struttura sventrata, con calcinacci ovunque. Immagini che testimoniano come l’attività vada avanti, nonostante il periodo di ferie estive.