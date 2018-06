Pagano con l’app il biglietto dell’autobus, ma vengono multate. Non erano passati i cinque minuti

Viaggio in autobus con sorpresa ad Arezzo per madre e figlia di Torino giunte in città per alcuni giorni. Prima di salire a bordo della corsa della 1D a Guido Monaco hanno comprato con l’app i due biglietti digitali e poi sono salite. Dopo alcuni istanti i controllori hanno iniziato a verificare i tagliandi di viaggio e nonostante la notifica sul cellulare della donna, le hanno multate in tutto di 84 euro, rilasciando ben due verbali. Gli zelanti controllori non ne hanno voluto sapere delle spiegazioni, ma hanno applicato alla lettera una postilla non conosciuta da molti, a maggior ragione da chi arriva da un’altra città.

“Mi hanno detto che i biglietti sono validi solo dopo cinque minuti dall’acquisto, mi pare assurdo e soprattutto non ben spiegato nelle info, per me era impossibile saperlo – spiega la madre visibilmente arrabbiata – hanno ipotizzato che io avessi fatto il biglietto perché ho isto i controllori arrivare, ma non è così. Un’app, un metodo digitale come questo deve facilitare l’uso dei mezzi pubblici, non disincentivarlo. Se uno deve prendere l’autobus di corsa, o per un’emergenza? Rischia sempre la multa, secondo loro.”

In sostanza i biglietti acquistati con l’app nel cellulare, diventano validi dopo questi fatidici cinque minuti che i controllori hanno spiegato che servono per evitare che i furbetti li facciano all’istante mentre sale il controllore. E questo è comprensibile, così come sarebbe stato comprensibile fosse applicato minor zelo in questo caso e maggior buon senso.