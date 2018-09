Ortignano Raggiolo, riaperti i termini per le iscrizioni al nido

L’Unione dei Comuni Montani del Casentino informa che fino al 28 settembre 2018 sono riaperti i termini per l’iscrizione al nido d’Infanzia “Il Magico Boschetto” di Ortignano Raggiolo per l’anno educativo 2018/2019. Sono confermate tutte le condizioni riportate nel bando stesso tranne l’età dei bambini in quanto potranno accedere coloro che compiono l’anno di età entro il 28 febbraio 2019. Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il modulo reperibile on line nei siti del Comune e dell’Unione dei Comuni. Lo stesso deve essere restituito entro venerdì 28 settembre 2018 all’Ufficio Protocollo del comune di Ortignano Raggiolo oppure a quello dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino. È possibile inoltre inviarlo all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino unione.casentino@postacert.toscana.it.