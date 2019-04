Arezzo Fiere, la Regione valuta l'acquisizione della collezione Oro d'Autore

Si è svolta presso la sede della Presidenza della Giunta regionale della Toscana una riunione tra i soci pubblici di Arezzo Fiere per valutare la situazione della società e prospettare le possibili iniziative per far fronte alle necessità immediate ed individuare le prospettive di rilancio.

In particolare i soci hanno convenuto sulla proposta della Regione Toscana di acquisire la collezione Oro d'Autore di proprietà di Arezzo Fiere allo scopo di ampliare e valorizzare il Museo dell'Oro, già attivo presso il Palazzo di Fraternita, quale simbolo di identità del distretto orafo di Arezzo.

Nei prossimi giorni, in stretto rapporto con il Comune di Arezzo, verrà sottoscritto con i soci un protocollo d'intesa che definirà le modalità di rilancio del Museo.

Inoltre si è svolta una discussione sulle prospettive di rilancio di Arezzo Fiere, che vedrà impegnati il Comune, la Regione e gli altri soci, allo scopo di accrescere le attività della società Arezzo Fiere al fine di raggiungere un equilibrio economico e finanziario.

E' stata infine ringraziata l'amministratrice, Sandra Bianchi, per l'attività finora svolta ad Arezzo Fiere.